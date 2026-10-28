Punimet për rrugën Janinë–Kakavijë po përparojnë në rajonin e Epirit, në Greqi. Pas përfundimit të saj, drejtuesit e automjeteve pritet të arrijnë nga Janina në kufirin shqiptar për rreth 35–40 minuta.
Aksi i ri rrugor shtrihet në rreth 70 kilometra në veri të qytetit të Janinës dhe është pjesë e korridorit transeuropian të transportit Orient/Mesdheu Lindor.
Në një kontekst më të gjerë, rruga është gjithashtu pjesë e “Korridorit Blu”, i cili lidh Triesten në Itali me Kalamatën në Greqi.
Një video e re tregon ecurinë e deritanishme të punimeve, duke ndjekur gjurmën e rrugës nga nyja lidhëse me autostradën Egnatia Odos, përmes zonës Zoodochos dhe zonës industriale të Janinës.
Në çfarë faze janë punimet për rrugën Janinë–Kakavijë?
Aktualisht, punimet janë përqendruar në tri pika kryesore: Kosmira, Asvestochori dhe nyja rrugore që do të lidhë aksin e ri me autostradat Ionia Odos dhe Egnatia Odos.
Në këtë nyje parashikohet ndërtimi i një ure rreth 560 metra të gjatë, me 14 hapësira ndërmjet mbështetëseve. Paralelisht, vijojnë punimet e dheut përgjatë gjurmës së rrugës.
Projekti Janinë–Kakavijë ndahet në dy seksione. Seksioni i parë, nga Janina në Kalpaki, ka një gjatësi prej 46.4 kilometrash dhe përfshin gjashtë nyje rrugore në nivele të ndryshme.
Në këtë pjesë përfshihet edhe një lidhje opsionale prej 1.47 kilometrash në Passaron. Seksioni i dytë parashikon përmirësimin e rrugës ekzistuese prej 23.1 kilometrash nga Kalpaki deri në pikën kufitare të Kakavijës.
Së bashku, të dy seksionet do të përbëjnë aksin perëndimor veri–jug të rrjetit rrugor Egnatia Odos.
Zgjerimi i Ionia Odos po ndërtohet si rrugë ekspres. Ndryshe nga një autostradë e plotë, ajo do të ketë segmente me konfigurim 2+1 korsi.
Nga Antirrio në kufirin shqiptar për 2 orë e 15 minuta
Pas përfundimit të punimeve, aksi kryesor do të nisë nga Antirrio, duke kaluar nëpër Messolonghi, Agrinio, Arta dhe Janinë, për të përfunduar në Kakavijë.
Udhëtimi përgjatë gjithë këtij aksi, me gjatësi rreth 264 kilometra, pritet të zgjasë afërsisht 2 orë e 15 minuta.
Buxheti për ndërtimin e rrugës Janinë–Kakavijë arrin në 310 milionë euro.
Ky është projekti më i madh i ri rrugor në Epir që nga përfundimi i plotë i autostradës Ionia Odos në vitin 2017. Ai është pjesë e një sërë investimesh të tjera në infrastrukturën rrugore të Greqisë perëndimore.
Përmes kësaj rruge, autoritetet synojnë gjithashtu t’i japin fund izolimit të fshatrave malore të zonës. Njëkohësisht, projekti synon ta kthejë Epirin në një portë hyrëse për tregtinë dhe turizmin ndërmjet Europës Perëndimore dhe Ballkanit Jugor.
Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të kontratës në Kalpaki, në dhjetor 2024. Gjatë ceremonisë, ai e cilësoi rrugën si “një urë miqësie mes Greqisë dhe Shqipërisë”.
Mitsotakis theksoi gjithashtu se projekti ka rëndësi të veçantë për minoritetin kombëtar grek në Shqipëri.
Kakavija, ku përfundon aksi Janinë–Kakavijë, është një nga pikat kryesore të kalimit kufitar ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë. Dy vendet kanë bashkëpunuar edhe më parë për përmirësimin e koordinimit në kufi.
Sipas një përditësimi të publikuar në qershor në faqen zyrtare të qeverisë greke për projektet rrugore, përfundimi i rrugës Janinë–Kakavijë parashikohet në dhjetor 2029. /Ta Nea/
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