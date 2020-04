Kryeministri Edi Rama paralajmëron bizneset se nuk do të tolerohet asnjë shmangie nga protokolli, për të cilin kanë dakord edhe qeveria edhe Presidenti, ku tha se ka konsensus të plotë në funksion të mbrojtjes së shëndetit të njerëzve.

Ai solli si shembull se “një trim” që hap lokalin, tashmë i sekuestrohet lokali dhe përfundon pas hekurave hekurave.

“Sot nuk shkohet në punë si deri dje, për të hapur dyqanin dhe për të bërë lekë, por edhe për të mbrojtur shëndetin e personelit dhe blerësve. Biznesi fasoni, nëse nuk zbaton protokollin e sigurisë, nuk do ia hedhim më me një gjobë apo mbyllje të aktivitetit, por do përfundojnë pas hekurave për përhapje me apo pa dashje të epidemisë. Ndaj mos i hapni bizneset pa marrë vërtetimin në e-Albania dhe protokollin e sigurisë, për biznesin tuaj”, u shpreh Rama.

Ai tha se task forca për sigurinë anti-Covid që po ngrihet, do të bëjë kontrolle të vazhdueshme dhe nuk do të tolerojë nëse nuk respektohen.

Kreu i qeverisë paralajmëroi gjithashtu që “Mos harroni të merrni autorizimet për automjetet për punë, edhe ata që kanë autorizime nga Policia e Shtetit, po punojmë të lëvizin përtej fashave orare nëse iu duhet. Autorizimi i policisë edhe për disa ditë do mbetet i vlefshëm, por nuk ka më vlerë në 27 prill”.