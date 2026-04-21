35 vite pas rënies së regjimit komunist, emrat e ish-bashkëpunëtorëve të Sigurimit të Shtetit vijojnë të shfaqen në institucionet shqiptare. Raporti vjetor i Autoritetit të Dosjeve zbulon se gjatë vitit 2025 janë identifikuar 15 raste personash me gjetje në dosje, të propozuar për funksione publike, tituj nderi, dekorata apo emërtim rrugësh e hapësirash publike.
Nga 242 kandidatë të verifikuar, 115 prej tyre ose 48% e numrit të kandidatëve janë shtetas të propozuar për dhënie tituj nderi, dekorata ose në kuadër të propozimeve për emërtimin e rrugëve, shesheve dhe hapësirave publike. Nga 15 kandidatë që figurojnë me gjetje, 12 prej tyre, i përkasin procedurave verifikuese sipas objektit të kërkesave të bashkive si bashkëpunëtorë, ndihmës gjyqtar dhe një si dëshmitar, pra janë shtetas të propozuar për emërtim rrugësh, hapësirash apo dekorim dhe dhënie titulli nderi, shkruan A2.
Nëse për t’u bërë pjesë e administratës publike duhet të kalosh filtrin e pastërtisë së figurës, për t’u zgjedhur deputet, marrja e certifikatës nga Autoriteti i Dosjes mbetet në vullnetin personal. Nga raporti vjetor rezulton se nga 53 parti politike që garuan në parlamentaret e 2025, vetëm gjashtë kandidatë i janë drejtuar autoritetit.
Pavarësisht shkresave të drejtuara gjithë subjekteve politike vetëm 6 kandidatë me iniciativë personale kanë paraqitur kërkesë për verifikim. Vijon të mbetet problematike mungesa e bashkëpunimit nga ana e partive politike apo koalicioneve të regjistruara në zgjedhjet parlamentare për zbatimin e ligjit.
Raporti i Autoriteti do të shqyrtohet nga Kuvendi ku gjetet e institucionit do të jenë objekt diskutimi në komisione dhe seancë plenare.
