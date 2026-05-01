Një 33-vjeçar ka rënë në prangat e policisë, pasi rezulton autori i 6 vjedhjeve të kryera të kryeqytet përgjatë 2 muajve të fundit.
Sipas njoftimit të policisë 33-vjeçari vidhte motomjete, i çmontonte në pjesë dhe i shiste ato. Gjatë kontrollit në banesën e tij, u gjetën pjesë të motomjeteve të vjedhura.
Gjithashtu është proceduar penalisht një 39-vjeçar, pasi dyshohet se ka përvetësuar nga i arrestuari, motomjet dhe pjesë motomjetesh, të vjedhura.
“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 4, si rezultat i hetimeve të kryera pas kallëzimeve për vjedhjen e disa motomjeteve, kanë finalizuar operacionin policor “Remove”, si rezultat i të cilit u identifikua, u kap dhe u vu në pranga shtetasi: -E. Gj., 33 vjeç, banues në Tiranë”, njoftojnë uniformat blu.
Vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e vjedhjeve të tjera që mund të jenë kryer nga 33-vjeçari. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.
