Konflikti për një pronë në Shqipëri mendohet se është shkaku i vrasjes se 43-vjeçarit Vladimir Topjana nga Rogert Shota e ndodhur më 6 Prill në Fontanafredda të Italisë.

Sipas mediave italiane, debati fillimisht mësohet se është zhvilluar në një lokal. Por gjakrat nuk janë ulur, pasi Shota është rikthyer se bashku me të atin për ta vijuar atë.

Në konflikt e sipër, Topjana ka kafshuar në vesh babain e Rogertit, duke bërë që ky i fundit të nxjerrë armën e ta qëllojë tre herë në kokë në sy të fëmijës së tij 17-vjeçar.

Autori i ngjarjes u largua me një makinë nga vendi i ngjarjes me qëllim për t’u arratisur, por mësohet se ka qenë punëdhënëi italian që e ka bindur të dorëzohet. Policia me arrestimin e Shotës ka sekuestruar edhe pistoletën “Beretta” me të cilën kreu krimin.

Në pranga ra edhe babai Pren Shota, i cili gjithashtu akuzohet për bashkëpunim në vrasje. 43-vjeçari Vladimir Topjana, ishte i martuar dhe kishte tre fëmijë.