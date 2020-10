Policia ka marrë një telefonatë nga 27 vjeçari Mero Ferraj, banues në Vlorë, i cili ka kallzuar se në lagjen Partizani, një person ende i pa identifikuar, që qarkullonte me një automjet dyshohet se ka qëlluar me pistoletë në drejtim të tij por pa i shkaktuar dëmtime atij dhe as kalimtarëve të rastit.

Burime bëjnë me dije se dy persona kanë ruajtur personin në banesë dhe më pas ai ka tentuar që të dalë nga shtëpia.

Sapo ka dalë, një automjet ka qëlluar para shtëpisë dhe ka nisur që të qëllojë.

Fatmirësisht ka pasur vetëm dëmtime materiale tek një makinë tip “Polo”, ku plumbat i kanë thyer xhamat.

Dyshohet se 27 vjeçari, i cili është nipi i një biznesmeni të ndërtimit është monitoruar dhe më pas i kanë bërë pritë.

Burime për Report TV, bëjnë me dije se kamerat e banesës kanë filmuar automjetin e autorëve.

Policia ka ngritur pika kontrolli dhe po vëzhgohen kamerat, si dhe po vijon krehja e zonës.

Grupi hetimor po vijon punën për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

g.kosovari