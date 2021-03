Ky është momenti i ekzekutimit të 31-vjeçarit Taulant Beqiraj në mes të ditës në Vlorë, në një rrugë të populluar. Në këtë ekzekutim kanë marrë pjesë 3 persona, ku dy prej të cilëve kanë dalë nga makina dhe qëllojnë Taulnad Beqiraj i cili në pak sekonda shtrihet në tokë, ndërsa një person i tretë i pret në makinën tip “Ford” me targa AA 403 PX për t’i larguar nga vendi i ngjarjes. Kjo makinë u gjet më pas nga policia në Pyllin e Sodës, ku u arrestua edhe një prej autorëve Hans Andi Jonuzi, 44 vjeç, banues në Vlorë.

Viktima Tauland Beqiraj ishte duke ecur në këmbë në rrugën “Transballkanike” pranë Gjykatës së Apelit ku ndalohet nga dy persona që i afrohen. Ata duket se flasin për pak sekonda duke lënë të kuptohen se edhe mund të njihen dhe me pas njëri prej dy autorëve e ka qëlluar me breshëri kallashnikovi duke e lënë të shtrirë në tokë 31-vjeçarin. Ai humbi jetën në spital pak minuta më vonë.

Dy autorët ishin të pamaskuar dhe të veshur me të zeza, të cilët pas ekzekutimit largohen drejt makinës tip “Ford”, ku i priste bashkëpunëtor i tretë. Largimi i autorëve është bërë me shpejtësi, aq sa personi që drejtonte makinën i ka dhënë gaz sapo dëgjoi krismat e armës duke tërhequr zvarrë një prej autorëve, i cili ende nuk kishte mundur të hipte në makinë pas atentatit.

31-vjeçari Tauland Beqiraj, djali i një ish polici, kishte edhe dy mbiemra të tjerë Manaj dhe Gjikaj. Ai ishte një person me precedentë të mëparshëm penal për “armëmbajtje pa leje” dhe “vrasje e mbetur në tentativë”, ndërsa burime për Report Tv bëjnë të ditur se dy janë pistat që po hetohet, ajo e larjes së hesapeve për prishje pazaresh të drogës mes grupeve në Norvegji dhe pista e dytë ishte përplasja e frikshme me armë e ndodhur po në Vlorë në 2018.

Si ndodhi përplasja me armë në qershor të 2018? Tauland Beqiraj u kap nga policia e Vlorës duke udhëtuar në një automjet i armatosur edhe pse ishte nën masën e sigurisë arrest në shtëpi, pasi u përfshi në një përplasje mes bandave në Vlorë. Në përplasje u përfshinë dy grupe kriminale me nga 4 persona, të cilët qëlluan nga makina në makinë me armë zjarri, duke lënë të plagosur 3 persona. Far Westi mes bandave mund të ishte kthyer në tragjedi, pasi grupet sulmuan njëri tjetrin në mes të rrugës e dritës së diellit, dhe në rrezen ku shkëmbehej zjarri kalon një qytetar i rastit, i cili mund të ishte viktima.

Viktima Tauland Beqiraj