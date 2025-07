Nga Eduard Zaloshnja

Në fund të qershorit, numri i automjeteve të regjistruara në Shqipëri e kaloi shifrën 1 milion. Krahasuar me 2005-ën, kemi trefishim të automejeteve të regjistruara me targa shqiptare (për të mos llogaritur automjetet që qarkullojnë në rrugët e vendit me targa të huaja).

Por a janë trefishur vdekjet rrugore? Përkundrazi, në gjashtëmujorin e parë të këtij viti ato ishin sa 1/3 e gjashtëmujorit të parë të vitit 2005!

Dhe si ka mundësi që vdekjet rrugore të jenë super-reduktuar, kur numri i automjeteve është trefishuar?

Për t’iu përgjigjur pyetjeve si kjo, kam zhvilluar mbi 60 studime shkencore në SHBA. Por këtu është e pamundur të gjej të dhëna të detajuara, për të kryer një studim të ngjashëm. Sidoqoftë, nga përvoja me studime të tilla, mund të bëj disa hamendje shkencore rreth super-reduktimit të vdekjeve rrugore

Rrugët dhe sinjalistika rrugore janë përmirësuar ndjeshëm në dy dekadat e fundit

Flota e automjeteve që qarkullojnë në rrugët e vendit është modernizuar, duke mbizotëruar automjete me siguri më të lartë për pasagjerët (me strukturë, airbags dhe rripa sigurie më të sigurta)

Kodi Rrugor ka ndryshuar, për të ndëshkuar më rëndë ata që përdorin alkolin dhe celularin gjatë drejtimit të automjetit, apo ata që nuk përdorin rripin e sigurisë gjatë udhëtimit në automjet.

Policia Rrugore e ka rritur ndjeshëm kontrollin për zbatimin e Kodit Rrugor

Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit i kanë intensifikuar fushatat e ndërgjegjësimit të opinionit publik, duke publikuar shpesh rezultatet e aksioneve në terren kundër shkelësve të Kodit Rrugor dhe të pasojave që mund të sjellin ata.

SHËNIM: Nga 2005-a, sasia e karburantit të zhdoganuar nuk është trefishuar (siç është trefishuar numri i automjeteve të regjistruara) – thjesht është rritur disi. Nejse, kjo është një çështje që duhet ta hetojë SPAK-u, nuk është çështje shkencore…