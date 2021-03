Rregulloret e reja të Shangait për inkurajimin e qytetarëve për të blerë dhe përdorur automjete me energji të re (NEV) kane hyrë në fuqi. Konsumatorët lokalë mund të aplikojnë për targa speciale për automjete me energji të re falas nëse posedojnë vetëm një automjet të tillë dhe është për përdorim jo operacional, sipas rregullave. Sidoqoftë, konsumatorët, të cilët planifikojnë të blejnë automjete hibride duhet të kenë pajisje karikimi në Shangai dhe mos të zotërojnë asnjë makinë të regjistruar si me status jo operacional, bën të ditur “Xinhua”.

Në një përpjekje për të promovuar përdorimin e makinave NEV, Shangai do të azhurnojë pikat ekzistuese të karikimit publik në ato me ngarkesë të shpejtë dhe do të synojë të ndërtojë një rrjet me 10.000 pika tarifimi.

Shangai synon të bëhet një qendër globale për automjetet me energji të re. Sipas “SAIC Motor”, një prodhues i madh kinez i makinave me qendër në Shangai, shitjet e NEV-ve të kompanisë arritën në 320.000 njësi në vitin 2020, me një rritje 77.8 për qind nga një vit më parë. Më 18 janar, prodhuesi i makinave elektrike amerikane “Tesla” filloi të dorëzojë automjetet e saj Model Y, të cilat prodhohen në fabrikën e saj në Shangai.