Një ngjarje e pazakontë, por me përfundim fatmirësisht pozitiv, ndodhi këtë të enjte në Paris, ku një autobus ra në lumin Sena, duke shkaktuar panik tek kalimtarët dhe një reagim të menjëhershëm nga shërbimet e emergjencës.
Në automjet ndodheshin katër persona në momentin e aksidentit: drejtuesja e autobusit, ndihmësja e saj (që besohet se ishte duke u trajnuar), si dhe dy pasagjerë.
View this post on Instagram
Ngjarja ka ndodhur në një zonë urbane pranë brigjeve të lumit, ku trafiku është i dendur dhe manovrat kërkojnë kujdes të shtuar. Dëshmitarë okularë kanë treguar se autobusi duket se ka humbur kontrollin papritur, duke devijuar nga rruga dhe duke përfunduar në ujë brenda pak sekondash. Ende nuk është e qartë nëse shkaku lidhet me një defekt teknik, një gabim njerëzor apo kushte të tjera të papritura në rrugë.
Menjëherë pas incidentit, forcat zjarrfikëse, ekipet e shpëtimit dhe ambulancat mbërritën në vendngjarje me shpejtësi. Operacioni i shpëtimit u zhvillua në kushte të vështira, pasi autobusi ishte pjesërisht i zhytur në ujë dhe ekzistonte rreziku i përkeqësimit të situatës.
Megjithatë, falë koordinimit të mirë të ekipeve të emergjencës dhe ndërhyrjes së shpejtë, pasagjerët u nxorën nga mjeti në kohë rekord.
Burime zyrtare konfirmuan se të gjithë të shpëtuarit janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe jashtë rrezikut për jetën. Ata u transportuan në spital për kontrolle të mëtejshme, kryesisht për të përjashtuar komplikime nga ekspozimi në ujë dhe nga tronditja psikologjike e përjetuar gjatë aksidentit.
Autoritetet në Paris kanë nisur menjëherë një hetim të detajuar për të përcaktuar shkaqet e sakta të kësaj ngjarjeje. Ekspertët po analizojnë gjendjen teknike të autobusit, kushtet e rrugës dhe çdo faktor tjetër që mund të ketë ndikuar në aksident. Gjithashtu, pritet të merren në pyetje dëshmitarët dhe personat e përfshirë për të rindërtuar me saktësi dinamikën e ngjarjes.
Leave a Reply