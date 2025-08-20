Australia ka kritikuar ashpër deklaratën e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, i cili e akuzoi homologun australian, Anthony Albanese, si një “politikan të dobët që ka tradhtuar” shtetin izraelit.
Ministri i Brendshëm australian, Tony Burke, u përgjigj: “Forca nuk matet nga sa njerëz hedh në erë me eksploziv ose sa fëmijë mund t’i lësh të vdesin nga uria.”
Rripi i Gazës po kërcënohet nga uria, sipas paralajmërimeve të OKB-së, pasi pas më shumë se 22 muajsh luftë, territori mbetet totalisht i varur nga ndihmat humanitare.
Raportet midis Australisë dhe Izraelit u ashpërsuan pas vendimit të Canberrës për të njohur Shtetin Palestinez në OKB në shtator.
Javën e kaluar, Australia revokoi edhe vizën e deputetit të krahut të djathtë të Netanyahut, Simcha Rothman, duke argumentuar se “ai nxit përçarje”.
Në përgjigje, Izraeli revokoi vizat e diplomatëve australianë pranë Autoritetit Kombëtar Palestinez.
Leave a Reply