Studiuesi Auron Tare ka ngritur sërish shqetësimin për mënyrën sesi po zhvillohet turizmi në Shqipëri, duke paralajmëruar humbjen graduale të autenticitetit dhe identitetit kulturor të vendit.

Në një lidhje për Klan News me moderatorin Drini Zeqo, Tare tha se Shqipëria nuk ka marrë masat e nevojshme për të ndërtuar një industri të qëndrueshme turistike. Ai theksoi mungesën e përgatitjes, infrastrukturës, si dhe të shkollave profesionale që do të trajnonin udhëzuesit dhe punonjësit e shërbimeve turistike me standarde të larta.

“Në kohën që ne ishim, nuk morëm masa, nuk u përgatitëm, nuk krijuam infrastrukturë, nuk krijuam shkollat e shërbimit, shkollat e guidave. Shkollat tona marrin licenca jo domosdoshmërisht bazuar në njohuri të thella, shërbimin e hotelerisë apo shërbime të tjera,” u shpreh ai.

Sipas Tares, vendet si Spanja, Italia apo Greqia kanë bërë gabime të mëdha në të kaluarën duke shkatërruar peizazhet dhe duke aplikuar modele ndërtimi që nuk i përshtaten traditave lokale, por tashmë po i korrigjojnë këto gabime duke rikthyer arkitekturën tradicionale.

“Ndërkohë ne po bëjmë të kundërtën, po vazhdojmë marrëzitë e arkitekturës së huaj, të cilët vijnë në Shqipëri, bëjnë eksperimente, por Shqipëria po humbet gjithmonë e më shumë autenticitetin e vet”, theksoi Tare.

Eksperti nënvizoi se Shqipëria kishte mundësinë të mësonte nga gabimet e vendeve të tjera që kanë dekada eksperiencë në turizëm, por sipas tij, për fat të keq, këtë avantazh nuk e kemi shfrytëzuar.