Ministri i Drejtësisë, Toni Gogu, ka vendosur në qendër të reflektimit të tij të fundit një parim të qartë: ta bësh drejtësinë më të kuptueshme për qytetarin nuk do të thotë të ndikosh mbi vendimet e saj.
“Aty ku vepron gjyqtari dhe prokurori, ekzekutivi hesht”, shkruan Gogu në të parin nga tri shënimet që do të publikojë gjatë verës.
Sipas tij, Ministri i Drejtësisë nuk gjykon çështje konkrete. Përgjegjësia e tij është të ndërtojë kushtet që sistemi të funksionojë, të shpjegohet dhe të matet, duke respektuar kufirin që përcaktojnë Kushtetuta dhe ligji.
Gogu argumenton se pavarësia e drejtësisë dhe e drejta e qytetarit për ta kuptuar atë nuk përjashtojnë njëra-tjetrën. Përkundrazi, një vendim i pashpjeguar krijon hapësirë për keqinterpretim dhe dëmton besimin publik.
Për ministrin, prova përfundimtare e reformës nuk është vetëm numri i ligjeve, strukturave apo dosjeve, por përvoja e qytetarit përballë sistemit: sa pret, sa lehtë hyn në të dhe sa e kupton atë që shteti vendos për të.
“Drejtësia nuk certifikohet me një vendim. Ajo provohet çdo ditë”, përfundon Gogu.
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