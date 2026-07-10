Avokati Idajet Beqiri tha se protesta, sipas tij, ka devijuar nga qëllimi fillestar dhe është shndërruar në një aksion që dëmton interesat e Shqipërisë.
Në emisionin “3D” nga Alban Dudushi në RTSH, Beqiri tha se protesta mori një tjetër drejtim anti-shqiptare që pas ndërhyrjes, sipas tij të Greqisë, Serbisë dhe Iranit.
“Protesta është mjet demokratik dhe kushtetues dhe ditët e para kështu e kam konceptuar edhe unë. Më pas protestën e mori lumi dhe mori anën e anti-shqiptarizmit, pasi u futën shumë të tjerë, që nga greku, serbi, për të prishur imazhin e Shqipërisë dhe që të mos investohej. Ndërhyri edhe Irani”, tha Beqiri.
Sipas avokatit, ajo që po ndodh aktualisht nuk është më një protestë e zakonshme, por një sulm ndaj ekonomisë dhe procesit të integrimit të vendit.
“Momentalisht ajo protestë ka marrë karakterin e një lufte kundër Shqipërisë. Jo një luftë me armë, por me rrjete sociale. Është luftë kundër ekonomisë, kundër integrimit të Shqipërisë dhe për të shkatërruar bizneset shqiptare. Sabotimi sot bëhet drejtpërdrejt. Gjetën edhe kohën, pikun e sezonit turistik, dhe biznesi e ka ndjerë këtë”, tha ai.
Beqiri tha se aktualisht ata pak protestues që kanë mbetur janë “Hamasi” i Sali Berishës dhe veprojnë për llogari të tij.
“Të gjithë ata që kanë mbetur në protestë janë ‘Hamasi’ i Sali Berishës”, tha ai.
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