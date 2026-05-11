Pavarësisht deklaratave të Bashkimit Europian që mori në mbrojtje ambasadorin në Tiranë, Silvio Gonzato nga sulmet e Sali Berishës, kreu i demokratëve nuk ka bërë asnjë hap pas në deklaratat e tij.
Në një konferencë për shtyp ditën e sotme, Berisha u pyet për deklaratën e djeshme të BE-së që sulmet e tij të dy ditëve më parë në adresë të Gonzatos i konsideroi të papranueshme.
Berisha tha se ka respekt për Komisionin dhe përfaqësuesit e vendeve anëtare, por deklaratat e tij i mbështet në dy ose më shumë burime.
“Çdo gjë që kam thënë, e kam pasur dhe e kam të bazuar në dy ose më shumë burime. Unë kam respektin më të madh dhe simpatinë më të madhe për Komisionin Europian, për ambasadorët, për përfaqësuesit e vendeve anëtare. Por ska gjë në botë që më pengon të denoncoj atë që e konsideroj të padrejtë dhe nuk kam ndërmend të ndalem në këto komente, por edhe njëherë them dhe të jap një seri shembujsh”, tha Berisha.
Sipas tij “Nuk kam asnjë dëshirë të polemizoj, sepse kam respektin më të madh për KE-në, por nuk mund të pajtohem me akte të papranueshme. Ndaj dhe i kam denoncuar jo sot, por vite e vite më parë dhe do ti denoncoj ato. Të vërtetat unë nuk mund t’i fsheh”.
Një ditë më parë Bashkimi Europian reagoi zyrtarisht ndaj deklaratave të Berishës për Gonzaton. Një zëdhënës i unionit iu përgjigj sulmeve personale kundër Ambasadorit të BE-së, Silvio Gonzato, në Ditën e Evropës. BE-ja shkruan se i dënon sulmet personale, teksa shton se janë të papranueshme.
“Deklarata të tilla janë të papranueshme. BE-ja dënon fuqimisht sulmet personale të bëra në Ditën e Evropës kundër Ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ambasadori i BE-së ka vepruar në çdo kohë me profesionalizëm dhe integritet të plotë. Ne kemi besim të plotë tek ai dhe puna e tij”, thuhet në reagimin e tyre.
Leave a Reply