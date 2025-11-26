Janë zhvilluar këtë mbrëmje ndeshjet e radhës të Ligës së Kampioneve. Arsenal ka arritur të mposhtë Bayern Munich në Londër, me rezultatin 3:1.
Atletico Madrid fitoi në minutat shtesë përballë Interit, duke e bërë dramatik fitoren ndaj italianëve. Ishte Gimenez, ai që realizoi në minutën e 93 të takimit, duke i dhuruar tre pikë Atleticos.
Në ndeshjet e tjera, Eintracht Frankfurt u mund me rezultatin 0:3 nga Atalanta. Liverpool u turpërua përballë tifozëve të saj nga ana e PSV-së, me rezultatin e thellë 1:4.
Real Madrid fitoi 4:3 ndaj Olympiakos, në një sfidë ku u shënuan plot shtatë gola.
PSG fitoi 5:3 ndaj Tottenham, në një tjetër ndeshje, ku u shënuan numër rekord golash. Sporting mundi lehtësisht 3:0 Club Brugge.
