“Shqipëria mori një ftesë për t’u anëtarësuar në BE”, portali diplomatik grek Crisis Monitor thekson se Shqipëria mori ftesë për të nisur negociatat e anëtarësimit nga Komisioni Europian, pasi qeveria greke është tërhequr nga kushtet që i kishte vendosur Tiranës për çështjen Beleri, nëntorin e kaluar.

Hapi i parë në paradhomën e BE-së është bërë nga Shqipëria, thekson portali, pasi vendi ka marrë një ftesë për të nisur negociatat e anëtarësimit. Por që kjo të ndodhte, qeveria greke duhej të hiqte kushtet që kishte vendosur për shtetin e së drejtës në Shqipëri.

Vendimi i qeverisë greke është një pranim i qartë i dënimit të drejtë të eurodeputetit të zgjedhur nga Demokracia e Re, Fredis Beleris- nënvizon artikulli. Duke u tërhequr nga kushtet e saj , qeveria greke pranon se ishte i drejtë vendimi për të dënuar Fredi Belerin, pranon se ishte e drejtë heqja e tij nga posti i kryebashkiakut. Duhet theksuar se Fredi Beleris u dënua përfundimisht nga drejtësia shqiptare për shitblerje votash dhe tentativë për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve.

Në këtë këndvështrim, rezulton se çështja Beleri është një pikë kthese e madhe diplomatike dhe politike për qeverinë me pasoja të mëdha për Greqinë, pasi ndikimi dhe gjurma e saj gjeopolitike në rajon është zvogëluar.

Në kontekstin europian, vendimi për t’i dërguar një ftesë Shqipërisë, veçmas nga Maqedonia e Veriut, pranimi i së cilës është bllokuar nga vetoja e Bullgarisë, krijon një status quo të re, me shpejtësi të ndryshme në Ballkan.

Qeveria greke po përpiqet ta kalojë këtë çështje … në heshtje , duke argumentuar se ndryshimi i qëndrimit të saj vjen për shkak të lirimit të Belerit , duke injoruar faktin se eurodeputeti aktual u lirua pasi u dënua, kreu dënimin dhe humbi postin e kryetarit të bashkisë.

Dita e nesërme

Fazat e ardhshme për Shqipërinë, shkruan Crisis Monitor, megjithatë, janë të mjaftueshme, theksojnë diplomatët europianë. Deri në konferencën e dytë ndërqeveritare, e cila ndoshta do të zhvillohet në mes të tetorit, Shqipëria do të duhet të paraqesë qëndrimin e saj negociues dhe BE-ja. të miratojë unanimisht qëndrimin e përbashkët me vendin kandidat, shtojnë ata. Në fund të fundit, “paketa” e parë për çështjet themelore, të cilat duhet t’i zgjidhë si vend kandidat, përfshin pesë kapituj kritikë – që lidhen edhe me shqetësimet që ka pasur pala greke – si p.sh. :

1. Gjyqësori dhe të drejtat themelore.

2. Drejtësia, liria dhe siguria.

3. Prokurimi publik.

4. Statistikat.

5. Kontrolli financiar.

Për ecurinë tashmë të papenguar të Tiranës në fazën tjetër, edhe Athina do të duhet të formulojë qëndrime të qarta, pasi ka ende çështje të hapura me Tiranën, por jo të dimensioneve të mëparshme.

Reagimet në Maqedoninë e Veriut

Në të njëjtën kohë, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristian Mickoski, ka reaguar ashpër ndaj vendimit të Komisionit Europian për vendin e tij, duke theksuar se BE-ja. po përpiqet t’i “tregojë” Shkupit se çfarë të bëjë dhe se nuk do të pranojë asnjë shtyrje të mëtejshme për bisedimet e anëtarësimit. “Topi është tani në fushën e Maqedonisë së Veriut,” komentoi një diplomat evropian, duke iu referuar ndryshimit kushtetues të kërkuar nga Sofja për të njohur pakicën bullgare të Shkupit.

/a.r