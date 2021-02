Athina futet në karantinë/ Kryeministri grek optimist: Nga Prilli do të jemi shumë më mirë

Rritja e numrit të infektimeve dhe qarkullimi i varianteve të reja të COVID-19, kanë detyruar autoritetet greke që të vendosin një pjesë të vendit në lockdawn.

Në një deklaratë për mediat ai ka thënë se vendi i ka rezistuar në mënyrë efektive valës së tretë të koronavirusit. Kjo sipas tij është arritur me masat e ndërmarra, me qëllim që të “jenë gjithmonë një hap përpara virusit”.

“Sot, megjithatë, rreziku po rishfaqet. Ne e dimë që nga Prilli do të jemi shumë më mirë. Por tani duhet të parandalojmë rrezikun! Bazuar në të dhënat e reja, unë marr përgjegjësinë për masat shtesë për mbrojtjen e shëndetit publik. Kështu, nga pasnesër, e Enjte, deri më 28 Shkurt, do të ketë masa shtrënguese të shtuara në Athinë. Kjo do të thotë që mbyllen të gjitha format e shitjes me pakicë dhe tani e tutje të gjitha nivelet e arsimit do të funksionojnë në distancë . Përveç trajtimit të veçantë që do të vazhdojë me praninë fizike. Masat e reja do të specifikohen më tej nesër nga ata që janë përgjegjës”, tha kryeministri grek.