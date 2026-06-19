Qeveria greke po shqyrton mënyra për të përshpejtuar pranimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian gjatë presidencës së saj të Këshillit të BE-së në gjysmën e dytë të vitit 2027, si pjesë e një strategjie më të gjerë për Ballkanin Perëndimor.
“Athina sheh një mundësi për të ringjallur trashëgiminë e saj të zgjerimit”, tha për Euractiv George Tzogopoulos, bashkëpunëtor i lartë në Fondacionin Helenik për Politikën Evropiane dhe të Jashtme (ELIAMEP).
Ministri i Jashtëm i Greqisë, Giorgos Gerapetritis, vizitoi Podgoricën për të diskutuar rrugën e Malit të Zi drejt BE-së me homologun e tij Ervin Ibrahimoviç dhe kryeministrin Milojko Spajiç.
Greqia do të marrë presidencën e radhës të Këshillit të BE-së në korrik 2027 dhe synon të ndihmojë të paktën një vend të Ballkanit Perëndimor të bashkohet me Unionin.
Athina shpreson të ndërtojë mbi rolin kyç që luajti gjatë presidencës së saj në vitin 2003, kur përgatiti zgjerimin më të madh të BE-së pas Luftës së Ftohtë.
Zyrtarët grekë besojnë se Mali i Zi, i cili hapi negociatat e pranimit në vitin 2012, është kandidati më realist krahasuar me vende të tjera si Serbia apo Shqipëria. Popullsia e vogël prej rreth 600,000 banorësh shihet si një faktor që do të sillte kosto relativisht të ulëta ekonomike dhe politike për Unionin.
Podgorica e ka quajtur nismën e saj “28 nga 28”, duke synuar të bëhet shteti i 28-të anëtar i BE-së deri në vitin 2028.
Ministrja e Çështjeve Evropiane e Malit të Zi, Maida Gorčević, tha se vendi nuk duhet të presë shumë gjatë për anëtarësim të plotë. Megjithatë, jo të gjitha shtetet anëtare janë të gatshme të përshpejtojnë procesin, duke ngritur shpesh pengesa teknike dhe metodologjike.
Udhëheqësit e BE-së pritet të diskutojnë zgjerimin në një samit në Bruksel, ndërsa Athina po shqyrton mënyrat për të lehtësuar pranimin e Malit të Zi deri në fund të vitit 2027, gjatë presidencës së saj.
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