Nga atentati në Rinas, ku mbeti i vrarë krahu i djathtë i Emiljano Shullazit, mbeti i plagosur edhe Muçi Shaljani është agjent i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore.
Kabineti i ministrisë ka reaguar për emisionin “Real Story” në ABC News ku sqaron se Muçi Shaljani është marrë në punë në muajin shtator, kur ka qenë në detyrë drejtori i komanduar. Ndërkaq shton se të gjitha rekrutimet e bëra po verifikohen.
“Nga verifikimet që janë bërë nga ministria agjenti është marrë në punë në muajin shtator, kur drejtuesi ka qenë i komanduar pas shkarkimit të AMP-së. Drejtori i komanduar është shkarkuar nga detyra para dy javësh dhe të gjitha rekrutimet kanë hyrë në një proces verifikimi që marrja në detyrë e drejtorit të vjetër të policisë”, thuhet në reagim.
