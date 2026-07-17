Burime pranë grupit hetimor kanë bërë me dije se ditën e djeshme është kapur 22-vjeari E.A, i cili ka qenë bashkë me vëllain e tij dhe dy persona të tjerë në momentin kur kanë tentuar të vrasin me armë B.S.
22-vjeçari u shpall në kërkim që në momentin kur ndodhi ngjarja ndërsa u bë i mundur arrestimi i tij nga strukturat e hetimit të krimit në Korçë.
Mbi 22-vjeçarin rëndon akuza e “vrasjes me paramendim e kryer për interes, hakmarrje” e mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim.
Njëkohësisht krahas ngjarjes së ndodhur në Pogradec, arrestimi i E.A lidhet edhe me vendosjen e kamerës në afërsi të burgut t Drenovës për të parë lëvizjet e B.S.
Po ashtu, është arrestuar edhe 35 vjeccari B.S, i plagosur në ngjarjen e Pogradecit, pasi Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi një vendim të shkallës së parë të Gjykatës së Pogradecit në vitin 2023, për “prodhim dhe shitje narkotikësh”.
Ai do të vuajë dënimin prej 3 vitesh e 4 muaj burg.
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