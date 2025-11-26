Atentati ndaj Julian Sulës në Lushnjë ka zgjatur vetëm 10 sekonda. Burime bëjnë me dije se ndaj tij është qëlluar 6 herë, ku është prekur makina tip “BMW” ngjyrë e zezë më të cilën udhëtonte, por fatmirësisht vetëm një plumb e ka prekur në këmbë duke e lënë të plagosur. Pas plagosjes, Sula fillimisht shkoi në lokalin e tij në Karbunarë, më pas në shtëpi, ku qëndroi disa minuta, dhe më pas u dërgua në spital për të marrë kujdes mjekësor për plagën në këmbë.
Deri tani, policia ka shoqëruar dhe marrë në pyetje 18 persona, përfshirë edhe të afërm të 45-vjeçarit, në lidhje me ngjarjen. Hetimet po vijojnë mbi disa pista, duke nisur nga e kaluara e Sulës që nga viti 1997 dhe lidhjet e tij të dyshuara me trafik narkotikësh, bizneset dhe përfshirjen në politikë.
Julian Sula është një person që prej dy vitesh lëvizte lirshëm në Lushnjë, dhe mjetet që përdorte ishin herë të blinduara dhe herë jo.
Pas atentatit, dy autorët që ishin të maskuar dhe me automatik, dogjën makinën së bashku me armët në fshatin Lifaj. Grupi hetimor ka sekuestruar kamerat e sigurisë dhe vijon punën për kapjen e autorëve.
