Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me vrasjen e çiftit të bashkëshortëve Kreshnik dhe Gentjana Mujeci, mesditën e së dielës në fshatin Balldren. Nga këqyrja e kamerave të sigurisë rezulton se viktimat janë ndjekur që prej momentit të daljes së tyre nga banesa në zonën e Torovicës, përgjatë udhëtimit drejt Lezhës dhe gjatë ndalesës ku kanë konsumuar kafe në një lokal në dalje të qytetit.
Në pamjet e fokusuara në kamera shihet automjeti tip “Audi A4” dhe “Golf 5” pa targa, të cilët ishin ndaluar në anë të rrugës pranë lokalit ku po qëndronte çifti i bashkëshortëve. Por kalimi i një makine policie duket se i ka trembur, dhe makina pa targa, në të cilën ndodheshin dy qitësit, ka lëvizur drejt zonës së Balldrenit dhe ka qëndruar aty, ndërsa “Audi”-i ka vijuar monitorimin e çiftit kur kanë dalë nga lokali dhe deri në momentin kur janë ekzekutuar.
Pamjet filmike kanë ndihmuar grupin hetimor që të zbardhë ngjarjen dhe të identifikojë autorët e dyshuar: Florin, Renato dhe Adriano Mhillaj. Ky i fundit rezulton se ishte në kërkim që prej 16 janarit 2026 edhe nga Policia e Shkodrës për veprat penale “kanosje me armë” dhe “mbajtje pa leje të armëve”.
Ngjarja e mëparshme ka ndodhur në zonën e njohur si “Kryqëzimi i Vinotekës” në Shkodër, ku pas një konflikti, Mhillaj dyshohet se ka kanosur me armë shtetasin Eduard Kësalla. Ky i fundit, sipas hetimeve, është kundërpërgjigjur duke qëlluar me armë zjarri dhe më pas është shpallur në kërkim për “vrasje në tentativë” dhe armëmbajtje pa leje.
Kësalla u arrestua rreth tre javë më parë në zonën e Freskut, në Tiranë, gjatë një operacioni policor të koduar “Operacionalja 89”, ndërsa Mhillaj nuk ishte arritur të prangosej.
Kërkimet për tre personat e shpallur në kërkim dhe për gjetjen e automjeteve dhe armëve të përdorura në vrasjen e çiftit Mujeci po vijojnë pa ndërprerje nga policia, por deri më tani nuk është arritur të bie në gjurmët e tyre.
Ndërkohë, burri dhe gruaja u përcollën këtë të martë për në banesën e fundit, në zonën e Torovicës, aty ku edhe jetonin.
Leave a Reply