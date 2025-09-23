Ryan Routh, 59-vjeçari i akuzuar për përpjekjen për të vrarë Donald Trump ndërsa ai po luante një raund golfi në fushën e tij në Florida vitin e kaluar, atentati i dytë ndaj jetës së Trump gjatë fushatës së tij të dytë, është shpallur fajtor për të gjitha akuzat kundër tij.
Routh, i cili e përfaqësoi veten në gjyqin e tij federal në Fort Pierce, Florida, përballej me pesë akuza, duke përfshirë tentativën e vrasjes së një kandidati të rëndësishëm presidencial, sulmin ndaj një oficeri federal, posedimin e një arme zjarri dhe municionesh si kriminel dhe posedimin e një arme zjarri me numër serial të zhdukur.
Autoritetet thonë se Routh krijoi një “fole snajperi” pranë fushës së gjashtë të golfit Trump International Golf Club, por kurrë nuk qëlloi drejt Trump.
Anëtarët e jurisë u këshilluan për më pak se tre orë para se të jepnin vendimin.
Avokatët amerikanë e mbyllën çështjen e tyre të premten, pasi thirrën 38 dëshmitarë. Pothuajse dy javë dëshmish dhe qindra prova materiale kulmuan me dëshmitarin e fundit, i cili tregoi se si Routh dyshohet se po e “ndiqte” Trumpin dhe po mblidhte “prova fizike dhe elektronike”.
Kimberly McGreevy, një agjente speciale mbikëqyrëse e FBI-së, u përqendrua në provat e mbledhura midis 14 gushtit dhe 15 shtatorit 2024, që çuan në përpjekjen e dyshuar për vrasje. Prokurorët shqyrtuan një mal me prova me McGreevy në bankën e të akuzuarve, duke përfshirë regjistrat e thirrjeve, mesazhet me tekst, të dhënat bankare dhe mbikëqyrjen me video.
Duke nxjerrë në pah të dhënat e celularëve që dyshohet se ishin nga “telefonat djegës” të Routh, dëshmitari tregoi thirrjet dhe mesazhet me tekst që dyshohet se Routh bëri për të rregulluar blerjen e pushkës.
