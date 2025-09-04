Shkodra u trondit sot, 4 shtator, nga një ngjarje e rëndë kriminale. Një person humbi jetën si pasojë e të shtënave me armë zjarri.
Viktimë mbeti Kristian Kola, 34 vjeç.
Policia njoftoi se kanë qenë dy persona që kanë qëlluar ndaj të riut, i cili ishte në ambientet e jashtme të lokalit. Dëshmitarë nga vendi i ngjarjes thanë se ata u larguan me një motor të zi.
“Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje, janë ngritur pika kontrolli në dalje të qytetit dhe vijojnë kontrollet në zonë e në ambiente të ndryshme, për kapjen e autorëve”, njoftoi policia.
Ngjarja ndodhi në qendër të qytetit, pranë kinema “Republikës”, e cila në orën kur ndodhi krimi është zakonisht një zonë e populluar. Policia njoftoi se ka nisur hetimet për të zbuluar shkaqet dhe rrethanat e vrasjes.
