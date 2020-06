Elbasan- Një atentat i ka ndodhur shtetasit Petrit Çarçiu gjatë orëve të para të mëngjesit.

Policia njofton se është qëlluar me armë zjarri ndaj shtetasit Petrit Çarçiu i cili ka qenë duke lëvizur me makinë së bashku me djalin e tij.

Nga të shtënat nuk ka të plagosur, teksa raportohet vetëm për dëme materiale.

Shënjestra ka arritur t’i shpëtojë atentatit, ndërsa policia ka filluar hetimet për zbardhjen e ngjarjes.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 00:30, në fshatin Byshek, Elbasan, shtetasi P.Ç, banues në fshatin Shushicë, Elbasan ka njoftuar Sallën Operative të DVP Elbasan se në rrethana ende të paqarta është qëlluar me armë zjarri në drejtim të mjetit të tij i cili udhëtonte sëbashku me djalin.

Nga të shtënat nuk ka asnjë të plagosur por vetëm dëme materiale të mjetit me të cilët udhëtonin shtetasit e lartëpërmendur. Shërbimet e Policisë vijojnë punën për sqarimin dhe zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorit.

