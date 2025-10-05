Një shpërthim tritoli ka tronditur mbrëmjen e kësaj të shtune qytetin e Sarandës, duke i marrë jetën një personi. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:50, në lagjen nr. 3, ku një automjet tip Toyota është hedhur në erë me lëndë eksplozive.
Sipas informacionit zyrtar nga Policia, eksplozivi ishte vendosur në automjetin në pronësi të Isuf Jacajt, i cili ndodhej në mjet në momentin e shpërthimit dhe për pasojë ka humbur jetën.
Burime bëjnë me dije se Isuf Jacaj është babai i 31-vjeçarit Klaus Jacaj, aktualisht i arrestuar për “përkrahje të autorit të krimit” në lidhje me ngjarjen e datës 17 korrik 2025, kur Ramadan Zoto plagosi me armë zjarri në lagjen nr. 4 të Sarandës shtetasit Gëzim Hajdaraj dhe Ernest Lamaj nga Kamza.
Shpërthimi ka qenë jashtëzakonisht i fuqishëm dhe është dëgjuar në të gjithë qytetin bregdetar, duke shkaktuar panik te banorët e zonës.
Në vendngjarje shkuan forca të shumta policie dhe grupi hetimor, të cilët po vijojnë punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve, si dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motiveve të ngjarjes.
Policia njofton se janë duke u kryer të gjitha veprimet hetimore dhe procedurale për dokumentimin ligjor të atentatit që ka tronditur Sarandën këtë mbrëmje.
