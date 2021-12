Atentat me bombë në takimin e Erdogan?/ Mediat turke: Lënda shpërthyese e vendosur nën makinën e policisë neutralizohet

Në takimin e sotëm të Erdoğan në Siirt është vënë re në momentin e fundit lënda shpërthyese e vendosur nën makinën e një punonjësi policie. Ndërkohë që mjeti shpërthyes është shkatërruar nga ekipet e asgjësimit të bombave, policia ka nisur punën për kapjen e të dyshuarve. Nga ana tjetër, për këtë çështje është bërë një deklaratë nga Guvernatoria e Mardinit. Në deklaratë thuhej se objekti ishte përcaktuar të ishte një montim bombë magnetike nën automjet.

Një mjet shpërthyes i punuar me dorë u vendos nën makinën private të parkuar të oficerit të policisë në Departamentin e Policisë së Trazirave në Nusaybin.

Me zbulimin e eksplozivit, ekspertët e asgjësimit të bombave u drejtuan në vendngjarje. Ekipet e kanë shkatërruar në mënyrë të kontrolluar eksplozivin. Ekipet e hetimit të vendit të krimit skanuan pajisjen dhe automjetin për gjurmët e gishtërinjve tek të dyshuarit.

Puna e nisur për kapjen e atyre që vendosën eksplozivin vazhdon.

Mësohet se në skuadrën që do të dërgohet si përforcime për programin e presidentit Erdogan të zhvilluar sot në Siirt, është përfshirë edhe policia, makina e së cilës është bllokuar me eksploziv. U konstatua se punonjësi i policisë ishte larguar nga banesa për të shkuar në detyrën e lartpërmendur me mjetin e tij personal dhe teksa po merrte nga banesa shokun e tij që do të shkonte jashtë vendit, shoku i tij ka vërejtur se aty ndodhej një objekt, pergatiti BW.