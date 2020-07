Atalanta do të presë në shtëpi Napolin në orën 19:30. Trajneri Gasperini dhe Gennaro Gattuso kanë publikuar formacionet e tyre titullare dhe ka pak ndryshime. Caldara do të luajë nga minuta e parë për vendasit, sepse Palomino është i dëmtuar. Berat Djimsiti do të jenë në krah të tij.

Gomez dhe Zapata janë përpara, ndërsa Freuler mbështet. Gattuso nuk i ka besuar Hysajt në këtë sfidë duke luajtur Di Lorenzon dhe Ruin nga krahët, ndërsa shqiptari e nis nga stoli. Sulmi përbëhet nga Mertens, Insigne dhe Politano.

Milik është ulur në stol nga numri një i stolit. Ky i fundit pritet të largohet në fund të sezonit nga skuadra napolitane. Pritet të ketë emocione të forta një sfidë e tillë mjaft e bukur.