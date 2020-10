View this post on Instagram

#MBAJEMASKEN Dje ne te njejten dite, ne te njejten ore, ne Itali dhe ne Komanden Supreme Ushtarake ne Bulevard; Ata qe besojne ne Zot, Ata qe pushtetin e kthejne ne pergjegjesi ndaj jetes se qytetareve dhe, Ata qe zotin e duan dhe e therrasin si nevoje politike! Mbaje Masken, mbro jeten tende, mbro jeten e familjes tende, mbro te njejtin apo te ndryshmin; Mos i jep shans semundjes te te marre shpirtin e mendjen! #MBAJEMASKENKUDO