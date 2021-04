I pranishëm në Prrenjas, kryesocialisti Edi Rama, ndërsa foli për bujqësinë, tha se nëse fiton një mandat të tretë, eksportet do të shkojnë në 1 miliardë euro.

Sipas kryeministrit, deri më tano janë investuar 120 mln euro, në fshat për pika grumbullimi, të bëra me financime të BE dhe të qeverisë sonë.

Ai nuk la pa ‘thumbuar’ edhe opozitën, për të cilët tha se mund ta kthejnë vendin në fund të një gremine.

“Ndërkohë që të tjerët flasin për BE si një destiancion, që është destinacioni ynë i patjetërsueshëm, bujqësia jonë, është pjesë e angazhimit me BE. Vetëm në dy vitet e fundit janë 120 mln të investuara në fshat për pika grumbullimi dhe janë bërë me financime të BE dhe qeverisë shqiptare. Një tjetër paketë e madhe është gati të lëvrohet në vijim dhe një tjetër masë e rëndësishme financiare do vihet në dispozicion të atyre që duan të vijojnë të prodhojnë. Jemi në 400 mln eksporte bujqësore dhe në mandatin e tretë do shkojmë në mbi 1 miliardë sepse e kemi shtruar rrugë.

Ka shumë për të humbur nëse biem pre e sirenave joshëse të fushës me lule, që thonë do i japim 1 ml këtyre e 5 atyre, i keni parë me buri, me makina e këngë e valle, xhaferrët e Sudet dhe pamë pastaj se si rruga e shkurtër na nxori gjatë, në fundin e një gremine nga ku vuajtëm për t’u ngritur. Për deri sa ne ja dolëm që të dalim nga tuneli i pandemisë hap pas hapi, ne jemi ata që së bashku mund tja dalim që ta bëjmë Shqipërinë vendin ku ekonomia rritet me punë, me këmbëngulje, punë e durim, por rritet e për të gjithë, për çdo familje dhe kjo është plotësisht e mundur”, tha Rama./ b.h