Nga Edvin Kulluri

Shqiperia shpopullohet sepse:

-Pasuria publike rishperndahet keq prej korrupsionit;

-Financat publike rishperndahen keq po prej korrupsionit;

-Prona private dhunohet duke mos u kthyer por abuzuar prej autokratizmit qe shkel nje te drejte natyrore;

-Qeverisja vendore eshte centralizuar ne zyren e Kryeministrit prej reformes se 2008 dhe asaj territoriale te 2014;

-Parlamenti zgjidhet nga 4 persona, kryetaret e partive prej Kodit Zgjedhor te 2008;

-Drejtesia punon me 60% kapacitet dhe askush nuk thote nje fjale nga partite politike per kete gje;

-Siguria ushqimore eshte pertoke se nuk merret njeri me kete pune me shqyerjen e subvencioneve dhe fondeve te AZHBR;

-Siguria energjitike varet nga shirat dhe sa para fitojne Serbet nga varesia jone prej tyre;

-Policia eshte gjysem e popullit dhe gjysma tjeter e bandave;

Ka dhe me shume por le te ndalem me kaq! Ndaj thelbi eshte goditja qe ne 2008 e me pas e lirise se individit dhe komuniteteve per tu veteqeverisur! Dhe ata qe e kane prodhuar kete corbe shpopullimi nuk mund te ndalin kete hemorragji. Te vetmit njerez qe “realisht” e duan kete vend jane nja 200 politikane (nese jane te tille) qe duan te ruajne privilegjin e pamerituar, nja 500 police te inkrimuar, 30 biznesmene qe ndajne parate me te paret dhe nja 1000 gango qe bejne c’te duan se kane blere paprekshmerine nga politika dhe policia!

Dhe ata qe e cuan vendin ne kete pike akuzojne gjithmone “kundeshtarin” megjithese e kane bere bashke kete kasaphane! Ndaj nuk jane kundershtare por “sindikate” e interesave te perbashketa!

Te presesh nga arkitektet e shkaterrimit te rindertojne besimin eshte si ti kerkoje Cosa Nostras te rivendoste ligjin!