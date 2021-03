Kryeministri Edi Rama teksa foli për revolucionin dixhital, nuk ka lënë pa sulmuar opozitën, për të cilën thotë se është një taborë krushqish.

Sipas kryeministrit Rama, PD krenohet me Shqipërinë që kanë lënë dhe nuk kanë nxjerrë asnjë mësim, edhe pse sipas tij populli i nxori nga shqelma nga zyrat.

“Parafytyrojeni vetëm për një moment. Ua kam thënë për spitalet këtë, ua kam thënë për gjendjen e trupës sonë në spitale, po ua them tani për shërbimet. Sikur Covidi të kishte zbritur në jetën tonë dhe të na kishte hyrë për të na bërë mish për top 7 vjet më parë.

Si do merreshin lejet pa dalë dhe pa u dyndur në ato sportele në kohë karantine?

Si do merreshin lejet për punë, për urgjencë, lejet për të dalë në ato fasha orare të caktuara, nëse nuk do të ishte revolucioni digjital. Si do merreshin? Si do të hynin në mësim online 95% e fëmijëve të këtij vendi nëse ne do të mbyllnim shkollat dhe nuk do të kishim bërë këtë revolucion digjital. Më thoni si dhe kush do ta bënte? Kush mund ta marrë e ta çojë përpara këtë, kush?

Ata që krenohen sot e gjithë ditën me Shqipërinë që lanë?

Ata, të cilët sot e gjithë ditën nuk kanë nxjerrë asnjë mësim nga Pse-ja e madhe e shqelmave me të cilët populli i nxori jashtë zyrave?

Ata të cilët sot rikthehen me një tabor krushqish njëri më i mirënjohur se tjetri për bëma që nuk kanë lidhje me epokën ku jetojmë, por me një epokë shumë të errët, me të njëjtin program, ku ndryshon vetëm kursi i këmbimit”, tha Rama.

