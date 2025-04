“Në shumë raste ata inspektorët na turpërojnë, edhe ju preferoni ndonjëherë të mos deklaroni. Bashkëvuajtës dhe bashkëfajtorë, është kjo që është, pavarësisht ndryshimeve të mëdha që janë bërë. Fiskalizimit do t’i mbivendoset Inteligjenca Artificiale. Atu do çlirohemi nga stresi se kush po na turpëron sot në dyert e biznesit, nuk do ketë nevojë për të çuar me askënd në terren. Inspektorët do jenë të fokusuar para ekraneve dhe do i ndjekin të gjithë nëpërmjet syrit të IA, që punon mbi bazën e të dhënave te fiskalizimi. Të dhënat do të përpunohen në kohë reale nga truri i IA, që kur sheh anomali… Është ai momenti që nuk e shtyp ai atë, atëherë sinjalizon. Sinjalizimi i shkon nëpërmjet inspektorit, por jo fizikisht. I thotë shiko je duke harruar ta shtypësh atë, shtype para se të të vijë gjoba. Do e çojmë në nivel tjetër admninistrimin tatimor, do kemi më shumë transparencë”, deklaroi kryeministri.