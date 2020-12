Një ekip hulumtues kinez ka zbuluar 591 yje me shpejtësi të lartë bazuar në të dhënat e mbledhura nga Teleskopi Spektroskopik dhe sateliti Gaia i Agjencisë Evropiane të Hapësirës.

Yjet me shpejtësi të lartë janë yje që lëvizin, në mënyrë të pazakontë, me një shpejtësi shumë të lartë krahasuar me yjet e tjerë, dhe që mund të lënë galaktikën e tyre në një moment, shkruan “Xinhua”.

Li Yinbi, kreu i hulumtimit, tha se zbulimi i ri dyfishoi numrin e përgjithshëm të yjeve të njohur me shpejtësi të lartë.

Në përgjithësi, më shumë se 550 yje me shpejtësi të lartë ishin zbuluar qëkur i pari prej tyre u identifikua në vitin 2005.