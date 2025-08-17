Ekuipazhi i Shenzhou-20 në bordin e stacionit hapësinor orbital të Kinës përfundoi serinë e tretë të aktiviteteve hapësinore të misionit të tyre, sipas Agjencisë Hapësinore të Kinës (CMSA).
Treshja e astronautëve, Chen Dong, Chen Zhongrui dhe Wang Jie, punuan për afërsisht gjashtë orë e gjysmë dhe përfunduan të gjitha detyrat përkatëse, të ndihmuar nga krahu robotik i stacionit hapësinor dhe një ekip kontrolli tokësor, shkruan “Xinhua”.
XinhuaChen Dong dhe Wang Jie, të ngarkuar me kryerjen e operacioneve të ecjes në hapësirë, përfunduan instalimin e pajisjeve të mbrojtjes nga mbeturinat dhe objekteve ndihmëse, si dhe inspektimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të jashtme, sipas CMSA-së.
Deri më sot, Chen Dong ka përfunduar gjashtë raunde aktivitetesh hapësinore, që do të thotë se ai ka kryer më shumë detyra ecjeje në hapësirë nga çdo astronaut kinez.
Astronautët e Shenzhou-20 tani kanë përfunduar gjysmën e udhëtimit të tyre në hapësirë. Ekuipazhi aktualisht po bën përparim të qëndrueshëm në eksperimente të ndryshme shkencore hapësinore.
Më pas, ata do të përqendrohen në testet kërkimore dhe teknologjike në fusha kyçe si shkencat e jetës në hapësirë, fizika themelore e mikrogravitetit, shkenca e materialeve hapësinore, mjekësia hapësinore dhe teknologjitë e përparuara hapësinore, sipas agjencisë.
