Astrologia Jessica Adams kishte parashikua në fillimet e vitit 2019 që një virus misterioz do të gobiste botën me 10 janar të këtij viti.

Parashikimi i astrologes doli që të ishte i vërtet, edhe pse virusi u shfaq më herët në Kinë. Jessica Adams parashikoi edhe infektimin e presidentit të SHBA-së Donald Tramp, i cili u infektua me Covid-19 në fillim të muajit Tetor.

Kohët e fundit astrologia ka dhënë parashikimin e saj për virusin. Ajo shpret entuziaste për të ardhmen, teksa thekson që gjërat do të ndryshojnë për krishtlindjet: “Krishtlindjet do të jenë fantastike. Gjërat do të nisin të ndryshojnë tre ditë përpara vigjiljes së Kërshëndellave për sa i takon miqësisë, grupeve, sigurisë globale. Bota më në fund do ta mbledhë veten”, shprehet ajo.

g.kosovari