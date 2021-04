Kreu i Bindjes Demokratike Astrit Patozi ka qenë i ftuar në emisionin “Java në RTSH” ku ka folur lidhur me projektin politik që më 25 prill i prezantohet shqiptarëve me numrin zgjedhor 4.

Patozi është pyetur nga gazetari Lorenc Vangjeli lidhur me mungesën e një koalicioni parazgjedhor me ish nënkryetaren e Partisë Demokratike Jozefina Topalli e cila në këto zgjedhje ka ardhur me Lëvizjen për Ndryshim.

“Ne nuk kemi pse e quajmë lajm të keq. Shqipërisë nuk i kanë ardhur të këqijat nga ndarjet por nga bashkimet e tepërta. P.sh: Bashkimi i shumë socialistëve nën ombrellën e rilindjes, ka sjellë timonin vetëm dhe përqëndrimin e pushtetit dhe keqqeverisje. Fragmentalizimi i politikës nuk duhet parë si një gjë negative. Kodi elektoral që është një vepër e qepur pas trupit të Lulëzim Bashës dhe Ramës, nuk i favoziron partitë e vogla dhe koalicionet. Favorizon veç partitë e mëdha dhe iniciativat e tyre për të bërë koalicion për t’i shndrruar në lekomotivë për shumë vagonë. Si e tillë ishte disfavorizuese për ne. Le të mos e marrim si të keqe këtë, le ta marrim që më mirë të ketë shumë flukse politike dhe shumë parti që garojnë dhe kanë qëllime të caktuara. Le të mos gëzohemi nga bashkimet e mëdha të PS apo PD sepse Shqipëria është republike parlamentare. Nuk mund ta krahasojmë me politikën anglosaksone”, tha Patozi.

g.kosovari