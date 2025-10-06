Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Gjykatën e Apelit në Tiranë. Një person është futur i armatosur në ambientet e gjykatës dhe ka qëlluar me armë në drejtim të gjyqtarit Astrit Kalaja.
Gjyqtari Astrit Kalaja mësohet e ka ndërruar jetë.
Ende nuk dihen rrethanat e ngjarjes. Autori është vënë në pranga dhe i është sekuestruar edhe arma.
Burimet i thanë Report Tv se të plagosur kanë mbetur edhe 2 persona të tjerë, të cilët janë dërguar në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Dinamika e ngjarjes është e paqartë, pasi nuk dihet se si autori ka mundur të depërtojë me armë brenda në ambientet e gjykatës, pasi në hyrje të saj ka një detektor metalik.
