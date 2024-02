Një asteroid me madhësinë e një rrokaqiell do të kalojë afër Tokës sot, duke folur nga pikëpamja kozmike.

Pjesa më e madhe e shkëmbinjve hapësinor pritet të fluturojë brenda 1.7 milionë milje nga planeti ynë, por nuk ka asnjë shans që të na godasë, thotë NASA.

Qendra e Agjencisë Hapësinore për Studimet e Objekteve Afër Tokës vlerëson se asteroidi është midis 210 metra i gjatë dhe 480 metra i gjerë.

Kjo do të thotë se mund të jetë një madhësi e ngjashme me Empire State Building të Nju Jorkut ose The Shard të Londrës.

I zbuluar në vitin 2008, asteroidi nuk do të kthehet më në rrugën tonë deri në vitin 2032./m.j