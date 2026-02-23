Një vilë me vlerë rreth 500 mijë euro është sekuestruar nga Guardia di Finanza në Faenza të Italisë, e cila rezultonte pronë e një shtetasi shqiptar të hetuar për trafik të substancave narkotike. Siç bëjnë me dije mediat italiane, hetimet kanë zbuluar se pasuria e shqiptarit ishte e papajtueshme me të ardhurat e deklaruara, duke ngritur dyshime për origjinën e paligjshme të fondeve.
Hetimet mbi llogaritë: zero shpenzime dhe asnjë tërheqje
Paratë cash dhe lidhja me trafikun e drogës
Falë kryqëzimit të informacioneve të marra gjatë hetimeve, në lidhje me aktivitetet e paligjshme të kryera nga subjekti, u bë e mundur të konstatohej se fondet e akumuluara në llogaritë bankare, në bazë të të ardhurave nga puna që ai merrte, ishin të mundura falë disponueshmërisë së madhe të parave cash të lidhura me trafikun e paligjshëm për të cilin ai ishte nën hetim.
Mospërputhja mes të ardhurave dhe pasurisë
Nga rindërtimi kompleks i profilit ekonomiko-financiar të të gjithë familjes, u konstatua se ky profil ishte i papajtueshëm me investimet pasurore dhe, në veçanti, me blerjen e fundit të një pasurie të çmuar.
Ekzekutimi i sekuestrimit të urdhëruar nga Autoriteti Gjyqësor lokal është një masë që lejon të goditen pasuritë të konsideruara me origjinë të paligjshme kur ato rezultojnë të papërputhshme me kapacitetin e deklaruar të të ardhurave.
