Prej tre ditësh magazina e një qendre tregtare ne Tiranë ka qenë në pushtetin e flakëve, ndërsa ende nuk ka asnjë shenjë për trupin e 33-vjeçarit, Arjan Sala që mbeti i izoluar.

Mbrëmjen e sotme ekipet e shpëtimit kanë nisur të kërkojnë me qen në katet e nëndheshme të magazinës.

Aktualisht janë disa grupe që po kontrollojnë me qen në vatrën e zjarrit. Momentalisht nuk ka flakë brenda katit të nëndheshëm dhe kontrollet do të vijojnë gjatë gjithë natës.

Përparim Boshnjaku, komandant i grupit të stacionit kryesor në qendrën e zjarrfikësve në Tiranë në një intervistë në ABC e ka cilësuar këtë ngjarje si më të rëndat në punën e tij 30-vjeçare si zjarrfikës.

Ndërkohë, që ende nuk ka asnjë shenjë për Arjani, Boshnjaku shprehet se situata është nën kontroll.

“Dua ti shpreh ngushëllimet familjes së Arjanit. Është ngjarja më e rëndë që na ka ndodhur. Por përjetojmë edhe ne si familjarët . Nuk kemi qetësi derisa të gjejmë trupin. Zjarri është drejt eliminimit. Po kërkojmë me qen. Çdo gjë është nën kontroll”, thotë ai.

Më tej zjarrfikësi, hedh poshtë pretendimet e familjarëve për mungesë të pajisjeve, ndërsa shton se janë ndihmuar nga shërbimet zjarrfikëse të Durrësit, Elbasanit dhe Rinasit.

“Që në fillim jemi lajmëruar, kemi ardhur nga banesat tona dhe i kemi marrë pjesë në fikjen e zjarrit. Zjarri ka qenë në situatë të vështirë. Ishte një situatë shumë e vështirë. Na është lajmëruar që ka person brenda. Jemi munduar të kërkojmë edhe personin. Mjetet i kemi pasur. Kanë qenë të instaluar aparatet që mbusheshin me oksigjen.

Për momentin duhet ti falenderojmë, na është përgjigjur Durrësi dhe Elbasani. Plus që kishim edhe pajisjet tona. Na sollën edhe ata të Rinasit. Për njoftimin nuk kam informacion. Kam ardhur i gatshëm, në 17.30. Materialet që janë djegur janë me lëndë shumë oksiduese, si këpucë, mallra veshmbathje. Ka qenë shumë e vështirë, pa mjetet e shpëtimit. Duhet të furnizoheshim me bombola ajri”, thotë ai./ b.h