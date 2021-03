Kryeministri Edi Rama ka bërë gjatë mandatit të tretë do të rriten me 40% pagat e mësuesve dhe bluzave të bardha, 30% administratës, por pagat e parlamentareve nuk do të pësojnë asnjë rritje.

“30% do të rriten dhe pagat e administratës, ndërkohë që pagat e qeveritarëve nuk do të rriten asnjë qindarkë deri në vitin 2025. Zero taksë dhe zero TVSH për biznesin e vogël deri në vitin 2029. Duhet të krijojmë më shumë vende të reja punë në sektorin privat, duke përmirësuar rritjen e investimeve të huaja, duke fuqizuar arsimin profesional, duke ulur taksat për biznesin. Do çojmë përpara projektet e reja në turizëm, klimën e biznesit, duke rritur investimet e huaja, do ta bëjmë, duhet ta bëjmë së bashku këtë gjë. Ne kemi eksperiencën dhe rininë në skuadër dhe kemi skuadrën që na duhet të bëjmë vendin tonë. Me kurajo, për Shqipërinë dhe jo për partinë.”, tha Rama.

g.kosovari