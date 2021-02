Dashi: Jeni vetëm sepse nuk dini të trajtoni marrëdhëniet kur kalojnë nëpër fazën e parë dhe bëhen serioze me një person. Kur je e dashuruar, bëhesh shumë entuziaste dhe ngjitëse dhe do të donit që të gjithë ta dinë se jeni së bashku. Por sapo të kalojë faza e fluturave në stomak, dhe historia juaj kthehet në diçka më të qëndrueshme dhe rutinë, ju kap paniku dhe nuk mund ta trajtoni më marrëdhënien me partnerin tuaj.

Demi: Jeni vetëm, sepse në mënyrë konstante vazhdoni të manipuloni dhe kontrolloni jetën tuaj të dashurisë. Në vend që të pranosh faktin se dashuria është diçka krejt e paparashikueshme që merr përkushtimin e dy njerëzve, ju doni të menaxhoni gjithmonë çdo gjë dhe ta trajtoni dashurinë si një formulë.

Binjakët: Jeni vetëm sepse ju nuk ua jepni njerëzve mundësinë për të qenë pjesë e jetës tuaj, duket se keni një përzierje frike dhe pasigurie për ta bërë këtë. Edhe njerëzit që manifestojnë publikisht dashurinë e tyre për ju, refuzohen.

Gaforrja: Jeni vetëm sepse vazhdoni t’i jepni zemrës tuaj njerëzve të gabuar. Ju jeni gjithmonë të tërhequr nga djemtë të cilët në shikim të parë duken si njerëz të pjekur dhe të përgjegjshëm, por më pas zbuloni se ata nuk janë asgjë më shumë sesa fëmijë që u rritën shumë shpejt me dëshirën për të bërë shaka dhe për të tallur vajzat.

Luani: Jeni vetëm sepse po përpiqeni të planifikoni marrëdhënien tuaj dhe të ardhmen tuaj. Ju përpiqeni të parashikoni të ardhmen në mënyrë të detajuar dhe për këtë arsye edhe marrëdhënia juaj, dashuria ka nevojë për surpriza të vazhdueshme dhe ndryshon. Kjo të çon në rutina që rrjedhimisht çojnë në mërzitje.

Virgjëresha: Jeni vetëm, sepse shpesh e humbni veten, jeni paranojak dhe i fiksuar me gjithçka që formon marrëdhënien tuaj. Edhe kur jeni të kënaqur me partnerin tuaj, truri juaj fillon për të bërë udhëtime absurde dhe për të gjetur të gjitha arsyet pse marrëdhënia juaj nuk mund të funksionojë, ose filloni të mendoni se kjo lumturi është e çastit dhe çdo gjë do të shkojë keq.

Peshorja: Jeni vetëm sepse jeni shumë i hutuar për të qenë me një person. Problemi juaj nuk ka të bëjë me të qenit në gjendje për të takuar njerëz apo jo, sepse ky nuk është problemi juaj, ju jeni të papërmbajtshëm në sytë e të tjerëve. Problemi është se merreni me gjëra hipotetike nga jashtë historisë suaj dhe harroni për të shijuar momentet me partnerin tuaj dhe gjithmonë përfundoni duke e neglizhuar atë.

Akrepi: Jeni vetëm, sepse nuk e lejoni veten t’i kërkoni dikujt ndihmë. Ju jeni aq i pavarur sa që nuk jeni mësuar të kërkoni ndihmë nga njerëzit e tjerë. Të qenit i pambrojtur do të të bënte të pakëndshëm, sikur dikush të donte të zvogëlonte pavarësinë dhe dinjitetin tënd. Prandaj, as ndihma e një partneri nuk do të pranohej dhe kjo në një afat të gjatë e bezdis dhe e dekurajon një person që është afër jush.

Shigjetari: Jeni vetëm sepse nuk jeni të vendosur. Jeni një person i mbushur me pasiguri. Keni frikë të bëni gabime dhe të gjykoheni nga të gjithë. Ju nuk e vlerësoni thellësisht veten, ju gjithmonë mendoni se keni diçka për faqe të zezë.

Bricjapi: Jeni vetëm sepse jeni një person jashtëzakonisht xheloz. Një njeri lufton për të qëndruar me ju, sepse çdo lëvizje është interpretuar keq, dhe më pas, si pasojë, një pjesë e mungesës së besimit që keni për të. Nëse i dashuri juaj do të dalë një mbrëmje vetëm me shokët e tij, ju bëheni shumë keq.

Ujori: Jeni vetëm sepse nuk doni të jeni me askënd, pa shumë fjalë. Jeni një vajzë që dëshiron të jetojë lirinë e saj të jetës në të gjitha drejtimet, pa detyrime. Pëlqeni t’i bëni gjërat tuaja në vetmi. Kur të filloni të ndiheni të lidhur me dike, kjo ju pengon. Ky mund të jetë problemi juaj i brendshëm, i gërmuar thellë për të kuptuar dhe zgjidhur.

Peshqit: Jeni vetëm sepse ju lejoni të tjerët të vendosin për ju. Duket se nuk jeni në gjendje të kujdeseni për veten. Ju ndikoheni nga fjalët dhe nga preferencat e të tjerëve. Duhet të zgjoheni dhe të nxirrni karakterin tuaj. Dhe e di që mund ta bësh, vetëm duhet të punosh pak.