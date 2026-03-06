Brian McGinnis protestoi gjatë seancës për të shprehur kundërshtimin e tij ndaj përfshirjes ushtarake amerikane në mbështetje të Izraelit në luftën kundër Iranit.
Pas ndërhyrjes së tij, ai u nxor me forcë nga salla nga policia e sigurisë së Kongresit.
Sipas raportimeve, në largimin e tij u përfshi edhe senatori republikan Tim Sheehy, i cili iu bashkua forcave të sigurisë për ta larguar protestuesin nga seanca.
Videoja tregon tre oficerë policie të Kapitolit duke u përpjekur të largojnë McGinnis, përpara se Sheehy të shihet duke u bashkuar me ta.
Ai ende nuk ka komentuar publikisht për grindjen, por më herët tha se donte ta pyeste Senatin “pse do t’i dërgojnë burrat dhe gratë tona në rrezik”.
