Ish kryetarja e parlamentit, Jozefina Topalli nëpërmjet një statusi në Facebook ka dalë sërish kundër kryedemokratit Basha:

Në status ajo shkruan:

7 vite rresht tha se nuk ka zgjedhje me Edi Ramen.

Ne funksion te kesaj beri çader, “revolucion”, dogji mandatet e demokrateve, nuk hyri ne zgjedhje lokale, i dhuroi Rames gjithe Parlamentin pasi i dhuroi mandatin e dyte,i dhuroi te gjitha Keshillat Bashkiake, i dhuroi te gjitha Bashkite. Dhe ja sot po thote me shkrim se “ashtu ishte loja”.

Nuk kerkojne me as qeveri tranzitore, as qeveri kujdestare,as qeveri kalimtare… Sipas Luli Basha- “Rama nuk qenka ai qe thoshte se ishte…”

Keta jane dhe kane qene te gjithe bashke. Sonte ishin “ felici e contenti”me kodin sic ishte. Kjo kaste politike e korruptuar duhet shkulur!

