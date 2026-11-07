Zëvendëskryeministrja Albana Koçiu ka reaguar publikisht lidhur me incidentet e shënuara gjatë protestës përpara Ministrisë së Arsimit, duke publikuar edhe pamje nga momenti i përplasjeve.
Në materialet vizive të shpërndara prej saj, sipas zyrtares së lartë të ekzekutivit, shfaqen protestues të maskuar duke hedhur gurë në drejtim të efektivëve të Policisë së Shtetit.
Në reagimin e bërë në rrjetet sociale, Koçiu dënoi aktet e dhunës dhe shprehu mbështetjen për forcat e policisë, duke e cilësuar sjelljen e një pjese të protestuesve si me tendencë destabilizuese.
Duke analizuar pamjet e publikuara, Koçiu u shpreh me kritika të ashpra ndaj formave të përdorura gjatë tubimit. Ajo shkroi:
“Me maska në fytyrë, pas kazanëve në flakë dhe me gurë nëpër duar kundër Policisë së Shtetit. Ky është ‘projekti’ i tyre për Shqipërinë! Asgjë e re nga fronti i vjetër i rrëmujës.”
Po në këtë mesazh publik, zëvendëskryeministrja nënvizoi qëndrimin e institucioneve përballë shkeljeve të rendit. Ajo shprehu respekt dhe mirënjohje për Policinë e Shtetit, ndërsa nënvizoi se do të ketë “zero tolerancë nga ligji për zjarrvënësit me kapuç”, duke kërkuar zbatimin e rreptë të kuadrit ligjor ndaj autorëve të incidenteve”.
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