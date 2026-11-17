Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Blendi Klosi, i ftuar në “Të Paekspozuarit” të Ylli Rakipit në Vizion Plus, ka komentuar atë që ndodhi në Asamblenë e PS-së ditën e shtunë.
I pyetur se cila ishte arsyeja e përjashtimit të Elisa Spiropalit, Klosi tha se erdhi për arsye disiplinore.
Rakipi: Çfarë ka bërë Elisa që e keni shpallur armike?
Klosi: Përgatitemi për një garë, orientohemi për një fushatë elektorale. Që nga ndarja e parë e 6 deputetëve që votuan kundër vullnetit të PS-së, që votuan presidentin e propozuar nga PD-ja. Pra, janë momente ku ndahen projektet. Jemi një forcë me 104 mijë anëtarë aktivë, kemi 83 deputetë, ka momente që duhet të marrim vendime sa i përket orientimit. Unë nuk jap arsye personale për përjashtimet. Është disiplinë në parti, është nevoja për një projekt.
Rakipi: Si u kthye njeriu më i disiplinuar i kësaj partie në njeri të padisiplinuar?
Klosi: Për pozicionin dhe detyrën që kam, e kam të vështirë të flas për individë. Vendimmarrja ishte e forumit më të lartë të PS-së, për të mbështetur projektin më të rëndësishëm, që është integrimi në BE. Orientimi i forcës sonë politike në fitoren e zgjedhjeve të ardhshme. Disiplina është arsyeja.
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