Presidenti i Republikës, Bajram Begaj dhe Ministrja e Punëve të Jashtme janë nisur sot, 21 shtator, drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Begaj do të jetë Kryesues i delegacionit shqiptar në punimet e Javës së Nivelit të Lartë të Sesionit të 80-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, që do të zhvillohet në New York në datat 22-27 shtator 2025.
Gjatë kësaj jave, Kreu i Shtetit do të mbajë fjalën e tij në debatin e Përgjithshëm të Asamblesë së Përgjithshme, ku do të prezantojë qëndrimet e Shqipërisë mbi çështjet kryesore, përfshirë paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, multilateralizmin, zhvillimin e qëndrueshëm dhe të drejtat e njeriut.
Agjenda e Presidentit Begaj përfshin, gjithashtu, pjesëmarrjen në disa aktivitete të rëndësishme shumëpalëshe. Kreu i Shtetit do të zhvillojë edhe takime dypalëshe me homologë të tij dhe përfaqësues të lartë të OKB-së.
Pjesë e agjendës së Presidentit Begaj do të jenë edhe takimet me përfaqësues të Diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vizita në shkollat ku fëmijët e Diasporës mësojnë gjuhën amtare.
Edhe ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme do të jetë e pranishme në hapjen e debatit të përgjithshëm në Asamblenë e OKB. Po ashtu, ajo do të marrë pjesë në takimin vjetor të Platformës për Gratë Lidere të Asamblesë së OKB.
Duke u mbështetur në rolin e saj aktiv në organizmat e OKB-së, Shqipëria do vijojë të avokojë për diplomaci shumëpalëshe gjithëpërfshirëse, si e vetmja rrugë drejt zgjidhjeve të qëndrueshme për sfidat globale.
Çfarë pritet në sesionin e 80-të të Asamblesë
Seanca e 80-të do të hapet nën moton “Better Together: 80 years and more for peace, development and human rights”. Kjo vë theksin te bashkëpunimi global për paqe, zhvillim të qëndrueshëm dhe të drejta njerëzore.
Presidentja e Asamblesë, Annalena Baerbock ka bërë thirrje që OKB të reformohet dhe të adaptohet ndaj krizave të tanishme, konfliktet, pabarazitë, kriza klimatike, dhe sfidat teknologjike si inteligjenca artificiale.
Në fokus është gjithashtu iniciativë e quajtur UN80, e propozuar nga Sekretari i Përgjithshëm Guterres, për të përmirësuar efikasitetin e OKB-së, për ta modernizuar dhe për ta bërë më fleksibël dhe përgjegjëse në përballimin e sfidave globale.
Do të diskutohet për luftërat dhe konfliktet e vazhdueshme, Gaza dhe Ukraina. Po ashtu, emergjencat humanitare dhe kriza e refugjatëve, financimi për zhvillim (SDG-të), mbrojtja e të drejtave të njeriut, dhe roli i multilateralizmit.
Një tjetër element i rëndësishëm është reduktimi i financave për disa projekte të OKB-së, mungesa e kontributeve prej disa vendeve dhe sfida për mbajtjen e operacioneve paqeprurëse dhe të shërbimeve humanitare.
Anëtarët do të angazhohen gjithashtu në takime dypalëshe dhe aktivitete sipas temave të ndryshme, ku pritet të diskutohet bashkëpunimi ndërkombëtar, zhvillimi dhe strategjitë për të përballuar të ardhmen.
