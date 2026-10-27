Harry Kane ka fituar çmimin më të madh individual në futboll.
Sulmuesi 33-vjeçar i Anglisë dhe Bayern Munchen është Topi i Artë për vitin 2026.
Kylian Mbappe i Realit dhe Lamine Yamal i Barcelonës plotësuan podiumin e Topit të Artë.
Ndërkohë, Lamine Yamal i Barcelonës u shpall për herë të tretë radhazi Talenti më i Mirë i vitit.
Çmimin e Portierit më të Mirë e mori gardiani i Spanjës dhe Athletic Bilbaos, Unai Simon.
Sa i përket Trajnerit më të Mirë, çmimi shkoi për trajnerin e Spanjës, Luis De La Fuente.
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